Vaccino antinfluenzale, in Lombardia partenza in sordina: solo 6% di somministrazioni

Nessuna corsa all’antinfluenzale. Alla terza settimana dall’apertura della profilassi solo il 6% della platea destinataria (circa tre milioni) ha richiesto il vaccino contro la classica malattia stagionale. C’è ancora tempo, dato che il picco è solitamente atteso tra fine dicembre e gennaio. Ma resta una partenza a rilento. A CHI TOCCA Dal 18 ottobre gli over 65, soggetti con patologie croniche, donne in gravidanza, bambini dai 6 mesi ai 6 anni, ospiti di Rsa e sanitari, possono richiedere l’iniezione dal medico di famiglia. Ancora prima, dal 7 ottobre, si effettuano in combinazione con la terza dose anti-Covid per immunocompromessi e over 80 nei centri vaccinali. E dal 28 ottobre è disponibile per gli over 65 prenotare l’inoculazione negli hub attraverso la piattaforma (www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it); dal 4 novembre anche i malati cronici e le donne incinta; da domani, poi, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e dal 15 le altre categorie a rischio. FARMACIE Tutti gli altri cittadini, come di consueto, possono comprare la dose in farmacia e farsela iniettare dal medico di famiglia. Oppure rivolgersi a una delle 250 farmacie lombarde che aderendo al protocollo, possono inoculare il siero. Costo? 6,16 euro oltre il prezzo del vaccino. L’elenco delle farmacie disponibili è consultabile sull’App di Federfarma Lombardia “Farmacia Aperta” e sul sito www.farmacia-aperta.eu. Le dosi ci sono, «ne abbiamo messo a disposizione quasi 2.800.000 pensando ad un’offerta il più possibile capillare», dice l’assessora al Welfare Letizia Moratti. TERZA DOSE VA Se l’antinfluenzale procede con il freno a mano tirato, la somministrazione della terza dose contro il Covid è spedita. «Sono oltre 400mila le prenotazioni ad oggi e oltre 300mila le inoculazioni effettuate, oltre al 44% degli ospiti della Rsa che hanno ricevuto l’iniezione ter», dicono dal Welfare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA