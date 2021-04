Lombardia record, 65mila dosi al giorno

Vaccinazioni a ritmo accelerato in Lombardia. La Regione ha superato, ieri, con 65.661 dosi somministrate l’obiettivo di 51mila iniezioni giornaliere (357mila settimanali) fissato dal commissario straordinario dell’emergenza Covid Francesco Figliuolo. E ha anche raggiunto il traguardo della vaccinazione massiva prevista da Guido Bertolaso, coordinatore del piano vaccini in Lombardia, che punta a completare l’immunizzazione di tutti i lombardi entro il 18 luglio, almeno con la prima dose. Un doppio successo per la Lombardia che era partita a rilento, ma poi è riuscita a dare una fortissima accelerazione.

PROGRAMMA. Uno scatto che porta la direzione generale del Welfare ad anticipare il calendario per altre fasce di lombardi: da oggi si aprono le prenotazioni per i cittadini tra i 60 e i 64 anni, che sono 1 milione e 189mila. Le iscrizioni avverranno sempre sul portale di Poste Italiane; in alternativa, anche al call center al numero 800 894 545; tramite i Postamat delle poste o attraverso i 4mila postini. Dal 30 aprile, invece, potranno prenotare il prezioso farmaco i lombardi tra i 50 e i 59 anni (in tutto 1.592.070), da vaccinare a partire dal 19 maggio. E il 14 maggio toccherà agli under 49 (4 milioni di persone), che riceveranno l’appuntamento dall’8 giugno in poi.

HUB VACCINALI. La progressione della campagna vaccinale porta ad aprire tutti gli hub. «Con questa settimana entrano in funzione quasi tutti i centri massivi che facevano parte dei 76 centri del primo elenco che era stato approvato», ha dichiarato, ieri, in commissione regionale Sanità, il direttore generale del Welfare, Giovanni Pavesi. «Siamo pronti a aumentare l’orario di accessibilità: oggi lavorano dalle 8 alle 20, ma nulla toglie di poter integrare con dell’orario aggiuntivo, serale o pre-mattutino. Le potenzialità per fare di più ci sono».

DOSI. Martedì la Regione ha somministrato 65.661 vaccini, di cui 55.909 prime dosi; di questi, 8.864 sono andati agli over 65 (da lunedì si sono prenotati 251.837).

