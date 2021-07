Operazione camper vaccinali nei quartieri, in 3 giorni 439 dosi

È scattato il porta a porta per vaccinare gli over 60 non ancora protetti dal Covid. Sono 439 gli ultrasessantenni che hanno ricevuto il monodose Johnson & Johnson sul camper dell’Areu nei primi quattro Municipi (4, 3, 5 e 9) dove il presidio mobile ha sostato da giovedì scorso a sabato, dalle 9 alle 17. Una media di 100 inoculazioni al giorno che «soddisfa» la Regione, perché sono stati intercettati forse coloro che non si sarebbero mai rivolti a un hub. La dose l’hanno ricevuta al volo sull’Unità mobile e molti non sapevano nemmeno che sarebbe stata presente nel proprio quartiere. Qualcuno era restio al siero, ma tanti dovevano essere raggiunti quasi sotto casa per essere informati e convinti. Ieri, i forti temporali hanno rallentato l’opera di convincimento nel Municipio 7 e da domani (oggi breve stop) si ricomincia in zona 6, per terminare il tour sabato nel Municipio 1. Un altro passo in avanti per accelerare la profilassi di massa, quando la Lombardia, da ieri, vanta «la copertura vaccinale tra le più alte al mondo con 11.640.468 somministrazioni», dietro solo a Israele, Regno Unito e Danimarca. Di «risultato eccezionale», parla la vicepresidente e assessora al Welfare Letizia Moratti che annuncia, «da oggi fino al 1° agosto, 100mila nuovi slot per le prime dosi per i cittadini di ogni età». Così da garantire appuntamenti rapidi a coloro che si prenotano nelle prossime ore per ottenere il Green Pass. La campagna anti-Covid accelera non solo per i lombardi, ma anche per i turisti che soggiornano in Regione per almeno due settimane: «Dal 16 luglio sono stati vaccinati oltre 1.600 vacanzieri provenienti da tutte le Regioni d’Italia». E da venerdì anche i tanti lombardi che andranno in ferie in Liguria potranno ricevere il richiamo senza rientrare: «Abbiamo acconsentito alla sottoscrizione di un Protocollo con la Liguria per permettere ai nostri concittadini di completare il ciclo vaccinale senza interrompere le loro vacanze estive», spiega Moratti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 06:20

