Prenotazioni per le baby vaccinazioni, in Lombardia la partenza è soft

Partenza soft della campagna vaccinale baby contro il Covid. Alle 18 di ieri, primo giorno di iscrizioni al portale, hanno richiesto un appuntamento per il siero anti-virus 23.252 famiglie, ovvero poco più del 3,6% della platea complessiva di circa 600mila piccoli dai 5 agli 11 anni. A trascinare è Milano con 10.481 adesioni. «Sono genitori che hanno compreso che il vaccino protegge i loro figli da conseguenze a lungo termine, i loro compagni più fragili e crea le condizioni per una scuola in presenza», dichiara l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. La profilassi dei piccoli è partita comunque piano (prime iniezioni da giovedì 16 dicembre): basti dire, per avere un confronto, che quando a giugno si potevano prenotare i 12-29enni, in 12 ore, il 27% degli interessati aveva preso l’appuntamento. Ora, a pesare sono i dubbi dei genitori. Per questo la Regione ha organizzato giovedì, dalle 17 alle 19, una diretta social in cui vari esperti rispondono a tutte le domande. Già da ora è possibile inviarle tramite Whatsapp al 334.6324686. I contagi in età pediatrica costringono ad una riflessione, visto che la fascia 5-9 anni è adesso la più colpita: secondo l’Ats, ogni settimana, 386 infettati ogni 100mila bimbi. Se per le iniezione dei più piccoli non c’è stata una corsa, le altre fasce della popolazioni si stanno affrettando: 4 milioni e 140mila lombardi hanno ricevuto o fissato la data della terza dose. È l’effetto anche dell’aumento dei contagi che preoccupa i lombardi: ieri, su 109.131 tamponi 3.278 nuovi positivi (1.132 nel Milanese) per un tasso di positività del 3% (sabato 3,5%). Meno ricoverati nei reparti Covid (-24), ma aumentano nelle rianimazioni (+ 3). Dieci i decessi (sabato 21). Dal Welfare sottolineano che procedono anche le prime dosi degli scettici (dopo l’introduzione del super green pass): nell’ultima settimana, circa 3.300 nuove prenotazioni al giorno.

