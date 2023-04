Milano, dal design al Ponte del 25 aprile: l'assalto dei turisti continua

di Simona Romanò

Turisti all’assalto. Sia gli italiani che gli stranieri sono tornati in massa e per il turismo, non solo a Milano, ma in tutta la Lombardia, è un aprile da pre-Covid, forse meglio del 2019, con le rosee previsioni di Confcommercio di «200 milioni spesi in Lombardia durante l’intero mese».

EVENTI E FESTE

Dopo il tutto esaurito di Pasqua, un altro pienone grazie al Salone del Mobile edizione 61 (aperto al pubblico sabato e domenica), con gli eventi del Fuorisalone che invadono la città fino a domenica. Il boom di visitatori in tutta la Lombardia, con mete i laghi e i monti, è dovuto anche ai giorni di festa, fra l’imminente ponte del 25 Aprile e il successivo weekend del 1° Maggio. A spingere, poi, anche Bergamo Brescia Capitale della Cultura Italiana 2023, infatti, secondo Confcommercio, aprile è il terzo mese scelto dai 2 milioni di italiani che intendono visitare le due città, con il 24% che intende pernottarvi una o due notti.

ARRIVI RECORD

Il grande ritorno è quello dei turisti stranieri, soprattutto cinesi e americani. Oltre ai tedeschi che, dopo aver fatto tappa a Milano, amano ammirare soprattutto i laghi. Non mancano gli italiani: dalle stime di arrivi di questo mese, in base all’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio, è prevista una crescita del 25% rispetto allo scorso anno (28% in più di visitatori esteri e più 22% di italiani). Cresce anche la spesa turistica media degli stranieri su un periodo di 3, 4 giorni di pernottamento: +10% rispetto al 2022, da 629 a 691 euro, ovvero circa 200 euro pro capite al giorno. E salgono i consumi del 31%.

APRILE ATTRATTIVO

«Il comparto turistico rappresenta un asset importante dell’economia lombarda. Non solo perché pesa circa il 12% del Pil regionale, ma perché è in grado di generare indotto su altri settori come shopping, servizi sportivi e culturali», spiega Carlo Massoletti, vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia. «È un aprile fortemente attrattivo e il settore turistico si conferma uno dei traini principali dell’economia della grande Milano», aggiunge Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano.

