Moratti: «Ora la Lombardia esce dalla fase d’emergenza»

«Siamo al termine della fase due. Si sta progressivamente passando da una situazione di emergenza ad una di normale operatività attraverso una logica di razionalizzazione». Così l’assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti, ha annunciato l’avvio della Fase 3 della vaccinazione anti-Covid con le somministrazioni delle terze dosi (ieri le prime 2500 ai trapiantati) ad una platea di un 1.306.000 lombardi: un’iniezione “addizionale” ai 150mila fragili e dall’11 ottobre un “richiamo” per le altre categorie più a rischio, che sono 80mila ospiti delle Rsa, 680mila over 80 e 396mila operatori sanitari. La Fase 3 è stata studiata per «una capacità media di somministrazioni dalle 20mila alle 65mila al giorno».

COME PRENOTARE. Per i fragili la terza puntura sarà programmata ad almeno 4 settimane dalla seconda. I pazienti potranno recarsi negli ospedali che li hanno in cura, prenotare tramite il portale di Poste (già attivo il link “terza dose”) negli hub vaccinali o richiedere la somministrazione a domicilio. Per gli ospiti delle Rsa, le iniezioni saranno fatte in struttura. Gli over 80 dovranno iscriversi sul portale per accedere ai centri, oppure richiedere l’iniezione nelle farmacie, dal medico di famiglia o a casa. Infine, hub e ospedali saranno i luoghi di somministrazione per il personale sanitario (dietro prenotazione).

DOVE. Gli hub passeranno dagli 87 di oggi fino ai 49 di novembre. Aumenteranno gli ospedali che si occuperanno della campagna: da 9 a 60. Fino a 668 le farmacie coinvolte, oltre ai medici di base.

UNA NUOVA ONDATA. Una nuova ondata «penso di escluderla, ma se dovesse accadere saremo preparati», ha precisato il consulente della Regione Guido Bertolaso. Anche grazie al «buon andamento della profilassi». Moratti ha poi presentato uno studio secondo cui, la Lombardia, a livello mondiale, si piazza «al quinto posto a livello di adesioni dopo Israele, Portogallo, Danimarca e Spagna».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Settembre 2021, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA