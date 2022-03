Lombardia, la lunga marcia degli oltre 4300 profughi ucraini

Una carovana di dieci pullman con 450 profughi ucraini è arrivato a Bresso la notte scorsa. «Sono quasi tutti donne e bambini, in fuga dalle regioni di Cernivtsi e di Ivano-Frankivs’k», spiegano dall’Associazione europea Italia-Ucraina Maidan, che ha coordinato la missione. «Molti si appoggeranno dai parenti». Ma la macchina dell’accoglienza si sta preparando per coloro che, invece, non possono contare su amici e familiari.

200 POSTI DAL COMUNE Con l’inasprimento del conflitto s’intensificano gli arrivi e Palazzo Marino, ieri, «ha stanziato 900mila euro», sperando nei rimborsi dal governo, «perché siamo già messi malissimo», ha precisato il sindaco Giuseppe Sala. «Al momento la situazione è ancora sufficientemente sotto controllo ma, se si va avanti di questo passo, credo che tra poco non lo sarà». Il Comune mette a disposizione un padiglione di 68 posti al dormitorio di viale Ortles e la struttura di via Aldini, dedicata ai senza dimora. «E se sarà necessario, valuterà anche altri immobili, impegnandosi a trovare fino a 200 posti per gli ucraini».

FLUSSI CONTINUI Sarebbero più di 4300 quelli arrivati in Lombardia di cui il 75% ha trovato alloggio a Milano e provincia. Molti hanno trovato un tetto dai parenti, oppure da persone che si sono rese disponibili, ma ora la situazione tenderà ad aggravarsi. Secondo Sala, a Milano, «ne sono attesi fino a 40mila visto che sono 22mila gli ucraini residenti nella Città Metropolitana».

APPELLO AGLI ALBERGHI «Lo spirito solidale della Lombardia è il punto di partenza comune», ha rimarcato il governatore Attilio Fontana dopo la riunione con tutti i sindaci, i prefetti lombardi e il coordinatore dell’emergenza Ucraina, Guido Bertolaso. La Regione chiede «la disponibilità degli alberghi e delle altre strutture ricettive» che potrebbero aprire le porte ai profughi.

RETE SANITARIA Un nuovo punto tamponi in Stazione Centrale gestito insieme all’esercito e un altro alla stazione dei pullman di Lampugnano. Nonché gli hotspot per la prevenzione anti-contagio e la somministrazione della prima dose: sono quattro a Milano, a cui si aggiunge l’hub vaccinale di Palazzo delle Scintille, pensati per coloro che arrivano in città per raggiungere un familiare e devono fare il tampone e il vaccino. Un’equipe di medici è già stata mandata in Polonia per gestire l’evacuazione di malati dal confine con l’Ucraina agli ospedali lombardi. Infine, la delicata questione dei minori non accompagnati che devono essere assistiti, affidati e inseriti nel contesto scolastico.

