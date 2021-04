Il commissario Guido Bertolaso saluta la Lombardia: «Missione compiuta, rientro a Roma». Fontana: «Continuerà a lavorare per noi»

«Missione vaccini compiuta, non servo più, torno a casa». Così Guido Bertolaso, commissario del piano vaccini, dopo cento giorni, lascia la Lombardia. A metà maggio torna a Roma. «Quello che si poteva fare si è fatto, non sono più utile: la macchina è organizzata, gli hub massivi funzionano e non sono il tipo di persona che rimane per farsi fotografare in giro per i centri», ha spiegato ai suoi collaboratori. Venerdì scorso l’ha comunicato al presidente Attilio Fontana, che si è adeguato alla sua volontà, ringraziandolo. «Bertolaso ha fatto un ottimo lavoro e credo che avremo ancora bisogno di lui, quindi continuerà ad essere il nostro consulente». Bertolaso non sente più necessaria la sua presenza ma continuerà a coordinare e parteciperà alle video call di ogni mattina; e se dovessero esserci emergenze rientrerà a Milano.

DOSI Lunedì sono state raggiunte le 86.733 somministrazioni giornaliere e, a inizio maggio, si arriverà a 100mila al giorno, con la prospettiva di 140mila, ovvero il triplo delle 51mila (minimo) richieste dal commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Numeri che zittiscono le polemiche dell’opposizione: «Bertolaso non sarà ricordato come il salvatore della patria, la Lombardia si è adeguata in tutto e per tutto alle indicazioni nazionali», ha commentato il capogruppo Pd Fabio Pizzul.

ONDA COVID Decresce il tasso di positività, diminuiscono i ricoverati, ma aumentano di decessi. Ieri in Lombardia a fronte di 35.798 tamponi processati, sono stati 1.369 i nuovi positivi, con una percentuale del 3,8% (5,1% lunedì). Scende sotto la soglia critica dei 600 i pazienti nelle terapie intensive: con 19 dimessi i ricoverati sono 582; meno 5 i degenti negli altri reparti, ma salgono a 54 i morti (lunedì 31, domenica 39). A Milano e provincia, 432 i contagiati, di cui 150 in città (125 il giorno prima).

