Fontana: «In Lombardia sarà un bianco Natale». Ma salgono i contagi

«La Regione vivrà un bianco Natale». Lo ha annunciato ieri il presidente Attilio Fontana, confermando che la Lombardia ha scongiurato il passaggio in zona gialla per la feste. «Nonostante i numeri stiano crescendo in maniera fortunatamente non esponenziale i dati confermano il non superamento delle soglie di allerta dei posti ì occupati da pazienti Covid».

Questo anche grazie all’aumento, previsto dalla Regione, di nuovi 1.300 letti. Ma ieri sono aumentati ancora i ricoverati: + 50 nei reparti ordinari (+ 23 il giorno prima) per di 1.185 degenti e + 3 nelle rianimazioni (146 ricoverati, zero nuovi pazienti il giorno precedente). I decessi, nelle ultime 24 ore, sono 20 (23 il giorno prima). E il tasso di positività si ferma a 2,2% (2,7 il giorno prima): a fronte di 172.462 tamponi processati, i nuovi infettati sono 3.830, di cui 1.336 nel Milanese (515 a Milano). «Non abbassiamo la guardia, vacciniamoci e manteniamo le regole di distanziamento» è l’appello di Fontana, anche alla luce della scoperta in Lombardia di quattro casi di variante Omicron. Le terze dosi procedono spedite: lunedì, infatti, le iniezioni di richiamo sono state ben 91.118 (adesioni complessive al booster salgono a 4,3 milioni).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 08:32

