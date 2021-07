Agricoltori lombardi contro i cinghiali, presidio davanti a Palazzo Lombardia. L'assessore Rolfi: «Nel 2020 271 incidenti causati da loro»

Basta cinghiali nelle campagne lombarde, devastano i campi coltivati e sono pericolosi per gli uomini. Ieri presidio degli agricoltori organizzato da Coldiretti davanti a Palazzo Lombardia contro l’invasione dei cinghiali: «Gli animali selvatici distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali e si spingono fino all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone». Nella piazza cartelli con «Noi seminiamo, i cinghiali raccolgono»; «Chiuso per cinghiali». Al presidio sono interventuti anche il presidente regionale Attilio Fontana, l’assessore all’Economia Guido Guidesi e l’assessore alla Agricoltura Fabio Rolfi. Quest’ultimo ha lanciato due proposte: stop al parere preventivo di Ispra per i piani di contenimento del cinghiale e risarcimento totale dello Stato per i danni. I cinghiali abbattuti nel 2021 con i piani di controllo sono stati 242 in provincia di Como, 157 a Cremona, 112 nella Bergamasca, 72 nel Varesotto, 65 a Pavia, 56 a Brescia, 16 nel Lecchese e due nel Lodigiano. Gli incidenti causati dai cinghiale nel 2020, invece, sono stati in totale 271. La provincia più colpita è quella di Pavia, con 102 sinistri. Tra le altre, s Varese con novanta, 12 incidenti a Milano, e solo uno a Lecco e Mantova.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 06:10

