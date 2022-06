Milano, tangenti su protesi e apparecchi, ai domiciliari 2 dentisti e tre manager

Per presunte tangenti su dentiere e apparecchi per bambini sono finiti agli arresti domiciliari due medici odontoiatri e tre manager che lavoravano in strutture pubbliche delle Asst di Milano e di Lodi.

Era tutto molto “semplice”. I professionisti ricaricavano le fatture con costi gonfiati per interventi o per protesi o apparecchi in verità mai realizzati e a farne le spese erano i pazienti e i soldi pubblici. È quanto hanno scoperto gli uomini della Guardia di finanza, nell’indagine coordinata dal pm Paolo Storari. Nel provvedimento, firmato dal gip Carlo Ottone De Marchi, si contesta la corruzione. Per l’accusa i medici avrebbero percepito, addirittura a partire dagli anni Novanta, una percentuale sulle forniture per un ammontare annuo tra i cinque e gli ottomila euro in contanti. L’inchiesta ha anche documentato con immagini lo scambio del denaro. Agli arresti domiciliari sono finiti Giorgio Coccolo, odontoiatra negli ambulatori della Asst Milano Nord, e Gianfranco Colella, dentista all’ospedale Delmati di Sant’Angelo Lodigiano. E poi Roberta Miccichè, legale rappresentante della azienda produttrice di protesi dentiere Wisil Latoor srl e due collaboratori. Le accuse per gli indagati, in tutto dodici, sono a vario titolo associazione per delinquere, corruzione e falso. E sono stati perquisiti diversi ospedali lombardi. Gianfranco Colella era soprannominato all’interno della Wisil Loatoor “l’imperatore” come si legge nell’ordinanza, mentre dalle intercettazioni emerge che Roberta Miccichè avrebbe voluto «intimidire i testimoni», anche «spaventando i figli e le loro madri», che avevano svelato davanti agli inquirenti il presunto «sistema» di corruzione. La direzione generale Welfare della Regione ha annunciato che è stata «immediatamente istituita una Commissione di indagine interna per ogni opportuno approfondimento» ed esprime «piena fiducia negli inquirenti ed assicura massima collaborazione per un rapido e completo accertamento dei fatti e delle responsabilità».

