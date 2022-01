Arrestati i ladri acrobati: 27 colpi nelle case tra Milano, Lodi e la Brianza

Ventisette furti nelle case tra Lodigiano, Milano e Monza. La banda dei ladri acrobati aveva sempre un modus operandi preciso. Uno faceva il palo, gli altri come gatti si arrampicavano nelle grondaie e entravano nelle case portando via soldi (seimila euro in contanti), vestiti, accessori, gioielli. Ieri la squadra Mobile della questura di Lodi guidata da Alessandro Battista, in un’operazione coordinata dalla Procura, ha arrestato tre persone, un romeno e due albanesi, ritenuti responsabili dei furti avvenuti fra ottobre e dicembre del 2021.

Tutto è partito dal ritrovamento di una macchina rubata a un uomo a cui era stata anche svaligiata la casa. Dalle immagini del furto avvenuto nella sua abitazione, la polizia è poi risalita al gruppo che progettava i colpi in maniera precisa, seguendo i movimenti dei proprietari delle abitazioni. Case che la banda raggiungeva con grande agilità, anche utilizzando grondaie e pluviali.

