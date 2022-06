Milano, litiga con la moglie e va dalla polizia: «Arrestatemi, meglio qui che a casa»

Era agli arresti domiciliari, ma dopo l'ennesima, violenta lite con la moglie, ha pensato bene di evadere preparando anche la valigia e recandosi dalla polizia. È accaduto ieri sera a Milano: l'uomo, un 35enne algerino, ha chiesto agli agenti del commissariato Lorenteggio, in via Francesco Primaticcio, di poter passare la notte in una cella.

Gli agenti, una volta accertato che l'uomo aveva violato i domiciliari, non hanno potuto far altro che accontentarlo. Il 35enne aveva spiegato ai poliziotti che la convivenza con la moglie stava diventando sempre più impossibile. Tanto che in un'occasione, dopo una lite, era rimasto ferito, dovendo addirittura ricorrere alle cure mediche in ospedale.

