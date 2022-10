Milano, litiga con i genitori e accetta il passaggio di due sconosciuti: 17enne drogata e violentata per una notte intera

Dopo una lite con i suoi genitori ha deciso di dirigersi a Milano. La giovane si trovava alla stazione di Melzo, quando è stata adescata da due sconosciuti che le hanno proposto un passaggio. Poi, però, l'hanno drogata, portata in casa e violentata per una notte intera, prima di rilasciarla ancora incosciente nello stesso posto in cui l'avevano incontrata.

La ricostruzione

A raccontare la vicenda è Il Giorno che riferisce che i due ragazzi, di origine indiana, di 32 e 28 anni, sono operai in una ditta del milanese. I due viaggiavano a bordo di una Bmw, in direzione Milano, forse già con l’intenzione di cercare una preda perché nello loro auto gli investigatori troveranno benzodiazepine. E sulla loro strada incontrano la 17enne marocchina. Lei aveva appena litigato con i genitori. «Lo vuoi un passaggio? Anche noi stiamo andando a Milano», dicono alla giovane. È così che ha inizio l’incubo. La giovane accetta il passaggio, sale sull’auto, i due si fermano in un fast food perché hanno sete e le offrono una bevanda, ma mentre lei è lontana, seduta al tavolo, versano una dose massiccia di benzodiazepine nella lattina. Quando la ragazza sale sulla Bmw è già in stato di semincoscienza e l’abuso sessuale inizia proprio lì, sul sedile dell’auto, per poi continuare nella casa di uno dei due che abita da solo. La ragazza resterà con loro, prigioniera e vittima di abusi che continueranno tutta le notte. La giovane non riprenderà mai conoscenza perché, probabilmente, i due continuano a drogarla, ma questo, a distanza di giorni sarà difficile da confermare. Durante la notte la giovane riceve sul cellulare un centinaio di chiamate dalla famiglia, che non vedendola rientrare, allarmata, sporge denuncia.

L'immagine social

Il pomeriggio del giorno successivo, qualcuno risponde a quel telefono che continua a squillare: sono i due stupratori che hanno rivestito la vittima e l’hanno riaccompagnata nello stesso luogo in cui l’avevano adescata, la stazione di Melzo. Comincia la seconda parte del piano. Rispondere al cellulare, fingersi, con il padre di lei, di essere due passanti casuali. «Eravamo in zona per caso e abbiamo soccorso una ragazza che non si sentiva bene. Sua figlia è qui, distesa a terra alla stazione di Melzo». Le indagini cominciano quando la 17enne mette insieme alcuni flash: lei distesa e un uomo che ha una maglietta con il logo di una azienda, la stessa in cui lavora anche suo padre. Quel logo le resta impresso perché lo conosce già. Il cerchio si chiude quando uno degli stupratori mette su Instagram una foto di lei e lui abbracciati pensando che lei non ricordi nulla e nello sfondo si vedono le pareti della casa in cui si è consumato lo stupro. Quelle pareti e quella stanza saranno riconosciute dai carabinieri durante una perquisizione. Le indagini del quinto dipartimento della procura durano quasi un anno. Ci vogliono mesi per mettere insieme il puzzle e far scattare un fermo. Dopo una prima perquisizione, uno dei due fratelli indiani riesce a fuggire, l’altro viene messo in stato di fermo perché si teme che si allontani. L’accusa è stupro di gruppo aggravata dalla minore età della vittima. L’aggressore si difende dicendo che lei era consenziente.

