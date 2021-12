Milano, lite domestica tra coniugi: accoltellato un 42enne

Una lite finita in tragedia. E' quanto successo a Milano,in viale Monza 117, dove un uomo di 42 anni è stato ferito con una coltellata all'addome nel corso di una lite domestica tra conviventi. Secondo quanto riferito dal 118, intervenuto sul posto intorno alle 19.40, subito dopo essere stato ferito,l'uomo è sceso in strada per chiedere aiuto ed è stato soccorso a pochi metri dal portone del suo condominio.

Trasportato all'ospedale Niguarda in condizioni gravi, al momento non sarebbe in pericolo di vita. Al caso lavora la polizia, che sta ricostruendo la dinamica dell'aggressione e interrogando le persone che erano in casa.

