Lite in uno stabile abbandonato: tre feriti. Ricoverato un trentenne

Tre persone sono rimaste ferite a colpi d'arma da taglio in una lite scoppiata nella notte in uno stabile disabitato in via Molise, a Milano, in cui avevano trovato rifugio alcuni senza tetto. Il più grave è un uomo di 30 anni con ferite da taglio al capo e al volto. È stato portato all'ospedale Policlinico ma non è in pericolo di vita. Altri due, di 24 e 25 anni sono ricoverati in ospedale con ferite varie al capo e alle braccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre agli operatori del 118.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Marzo 2021, 09:42

