Milano, lite finisce in tragedia: 51enne accoltella un uomo con le forbici e si butta dal settimo piano

Ha ucciso un uomo al culmine di una lite in un appartamento alla periferia di Milano e poi si è ammazzato buttandosi dal settimo piano dello stesso edificio. È questa la ricostruzione dei carabinieri dopo il ritrovamento di

due cadaveri rispettivamente in un'abitazione e in strada in via Cogne. I militari hanno rinvenuto il primo cadavere la notte scorsa, davanti al condominio, identificandolo in un 51enne italiano, che si sarebbe lanciato dal

palazzo. Ma, adesso, si indaga per un caso di omicidio - suicidio. I carbinieri, infatti, nel suo appartamento hanno rinvenuto il corpo di un altro uomo, senza documenti, colpito da un'arma da taglio.

Accoltella un uomo con le forbici e poi precipita dal settimo piano

Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, l'uomo trovato in casa, sarebbe stato ucciso con un paio di forbici trovate in casa. All'arrivo dei carabinieri, l'abitazione era regolarmente chiusa e le chiavi sono state rinvenute nel giubbotto del 51enne che è precipitato dal settimo piano.

La ricostruzione

Non ci sono, invece, elementi relativi all'eventuale coinvolgimento di terze persone.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 10:19

