Milano, al Lirico Maurizio Colombi è Caveman o l'eterna lotta fra sessi

di Ferruccio Gattuso

Dalla caverna il mondo fuori era decisamente pericoloso, nella notte dei tempi. Ma non è detto che non lo sia anche fuori dal pianerottolo di casa, qui e oggi.

Il Caveman che, nei primi anni Novanta, si conquistò Broadway grazie al comico americano Rob Becker (diventando uno degli show più longevi a New York, tradotto successivamente in più di quindici lingue, esportato in trenta paesi nel mondo) è, da dieci anni esatti, il monologo grimaldello con cui Maurizio Colombi, con la regia di Teo Teocoli, smonta i tic di uomini e donne d’Italia.

Al Teatro Lirico, in data unica il 6 gennaio, il rito si ripeterà. Uomo contro donna, maschio contro femmina: sì, perfino oggi che il politicamente corretto considera generi fluidi, gestisce categorie militanti e sfida scomuniche. «Il segreto dello show – spiega Colombi, attore cresciuto alla scuola di Piero Mazzarella e regista di musical di successo come Peter Pan e We Will Rock You – è quello di adattarsi all’attualità. Rispetto al primo Caveman del 2012 ho inserito i condizionamenti della tecnologia, dal cellulare ai social». E arriva anche la musica. «Sì, il monologo è in una specie di happening, con tanto di orchestra, la Caveband. Con la musica ci divertiamo a dimostrare come gli uomini mandino a memoria solo alcuni passi dei testi delle canzoni, e le donne altri». E poi si passa ai ritmi: «Con i movimenti di bacino sui tempi terzinati e la discomusic, per noi maschi sono iniziati i problemi di gestione della virilità». Antropologia tutta da ridere, insomma, ma con qualche base scientifica: «La tesi è che noi, sin dalle caverne, siamo cacciatori, usciamo dalla caverna per catturare una preda, punto. Quando si ha una missione basta e avanza un solo concetto in testa. Le donne sono raccoglitrici: si muovevano nella natura a cercare verdure colorate e commestibili, protagoniste del primo shopping della storia, e con un’attenzione più sviluppata per i particolari». All’orizzonte, Maurizio Colombi pensa a uno show 2.0: «A ottobre porterò in scena LGBTQIspiralidoso, col quale giocherò sulla fluidità».

Il 6 gennaio. Teatro Lirico. Via Larga 14, ore 21. Biglietti 40/28 euro, info@teatroliricogiorgiogaber.it

