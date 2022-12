Milano, al Lirico il Casanova pop di Red Canzian

di Ferruccio Gattuso

È ripartito dalla sua Venezia, per toccare tante altre città italiane (sono attese 60 repliche). E Milano non può mancare. Al Teatro Lirico da stasera torna Casanova OperaPop di Red Canzian, il musical che l’ex bassista dei Pooh ha cullato per anni. E che oggi si gode sulla scena in una veste da kolossal: 21 performer, due ore di musica per 35 brani cantati dal vivo, 120 costumi, 30 cambi scena, scenografie immersive con proiezioni speciali in 3D, e coreografie dallo stile guerriero di Martina Nadalini e Roberto Carrozzino, per un’opera scritta, allestita e interpretata da un team tutto italiano. La storia è, ovviamente, quella del fascinoso Giacomo Casanova, personaggio tutto da scoprire come ricorda lo stesso Red Canzian: «Non fu solo un libertino, ma un cabalista, uno stratega, un letterato e un intellettuale». E la storia di questo musical – tratta dal best seller Casanova. La sonata dei cuori infranti di Matteo Strukul, che ha lavorato alla sceneggiatura a stretto contatto con il regista Emanuele Gamba – lo ricorda bene. Nel primo breve tour di inizio 2022, Casanova ha richiamato, in soli tre mesi, un pubblico di oltre trentamila persone. Protagonista femminile Angelica Cinquantini, mentre nei panni di Casanova l’aitante Gian Marco Schiaretti, ex Mercurio nel Giulietta e Romeo di Riccardo Cocciante, da anni impegnato sui palchi di tutta Europa: «Solo quest’opera poteva riportarmi in Italia – spiega l’attore e cantante – è fondamentale, per me, che si tratti di un’opera originale: ultimamente, anche a Londra e Broadway, si punta sui musical juke box, costruiti su canzoni già conosciute e assemblate. Il pubblico va stimolato con opere come queste».

Dal 14 al 18 dicembre. Via Larga, 14. Orari diversi. Biglietti 55-39 euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 06:40

