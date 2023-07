Milano, M4: da martedì aprono le fermate Tricolore e San Babila. Primo giorno gratis

di Simona Romanò

Due nuove fermate per la linea blu. Da domani la metropolitana 4 arriva a San Babila: dalle 13 si può raggiungere dall’aeroporto di Linate il centro città in soli 12 minuti, grazie all’apertura delle nuove fermate di Tricolore e San Babila. E per il primo giorno la tratta sarà a ingresso gratuito. Fervono gli ultimi preparativi.

DEBUTTO CON FESTA L’ok da Roma, dopo i collaudi delle scorse settimane, c’è. Il sindaco Giuseppe Sala e il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, saranno presenti per il debutto: il viaggio inaugurale partirà da Linate e per il taglio del nastro è stata organizzata anche una festa, insieme ai Municipi 3 e 4, lungo i giardini e i campi giochi rinnovati di corso Indipendenza e di corso Concordia per tutte le famiglie della zona coinvolta dai cantieri. Il programma prevede dalle 10 attività sportive e poi, dalle 14.30, giochi, laboratori di giocoleria, di magia, oltre a tornei di ping pong.

IN CARROZZA Poco più di dieci minuti per percorrere tutta la tratta finora aperta della linea blu: dal 26 novembre è in funzione con le sue prime sei stazioni (dall’aeroporto di Linate a piazzale Dateo, attraversando le fermate di Repetti, Forlanini, Argonne e Susa) e da domani si aggiungono Tricolore e San Babila.

RIVOLUZIONE SUPERFICIE Per l’occasione riapre anche piazza San Babila, trasformata in una grande area pedonale in continuità con corso Vittorio Emanuele.

