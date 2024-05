Milano Linate Runaway Run, si corre di notte sulla pista dell'aeroporto: iscrizioni e percorso, tutte le info utili

di Ernesto De Franceschi

Ultima chiamata per il volo da Milano Linate. Anzi, questa volta l'annuncio esatto sarebbe «ultima chiamata per i runner a Milano Linate». Sì, perché torna in grande stile la Milano Linate Runway Run che si correrà la notte tra il 21 e il 22 giugno prossimi interamente sulla pista delle aeroporto cittadino tanto amato dai milanesi e questa volta sarà griffata Followyourpassion. Una corsa di 10 km non competitiva unica nel suo genere (non ha eguali in Italia): sia per la location (l'aeroporto di Linate, appunto) che per l'orario (si partirà alle 00,30) e il pre partenza gestito come un vero e proprio imbarco. Niente trolley o valigioni, stavolta i passeggeri (ops, runner) dovranno solo esibire pantaloncini e maglietta al check in.

Iscrizioni e info utili

Le iscrizioni sul sito ufficiale sono aperte e i posti disponibili sono già pochi, visto il numero limitato di iscritti che è possibile accogliere in un percorso così unico ed esclusivo.

Economy, business oppure first class che consentirà un trattamento cinque stelle esclusivo da vero e proprio runner vip.

Come per un normale volo di linea, saranno 3 le modalità di iscrizione alla gara: l'Economy con check in aperto dalle 20 alle 22.30; la Business (solo 500 pettorali disponibili) al costo di 30 euro con la possibilità di ritirare il pettorale in una corsia preferenziale fino alle 23.15; e la First Class, per solo 100 persone, che dà accesso alla Vip Lounge, permette di ritirare il pettorale in corsia preferenziale con check in fino alle 23.45.

Ogni classe ha diritto a check in e accesso all’hangar a partire dalle ore 20; pettorale di gara e servizio di cronometraggio; assicurazione, ⁠assistenza tecnica e medica; pacco gara e ⁠t-shirt dell’evento; medaglia finisher e ristoro con ⁠deposito borse. Pronti al decollo?

