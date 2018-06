Milano Linate Night Run, 2.000 runner entusiasti di corsa in pista all'aeroporto Video

Una perfetta nottata estiva, nemmeno troppo calda, ha accolto ieri i 2.000 partecipanti della prima edizione della, la corsa non competitiva di 10 km organizzata da RCS Sport – RCS Active Team in collaborazione con SEA Milan Airports.Si tratta della. I runner si sono dati appuntamento dentro l’aeroporto di Milano Linate al calar della sera, alle ore 21, per poter fare il check-in e ritirare i pettorali di gara. Dopo aver completato le singole operazioni di imbarco, i partecipanti si sono diretti verso l’hangar Breda di partenza per prepararsi a vivere una nottata all’insegna dello sport, grazie a un format unico e completamente nuovo. I partecipanti infatti hanno avuto il privilegio di correre per 10km sulla pista di atterraggio dell’aeroporto diCon il decollo dell’ultimo volo alle 23.30 e dopo i necessari interventi per allestire la pista per la corsa, alle ore 00.30 è partita ufficialmente la gara. L’aeroporto è poi tornato operativo alle ore 06.30 con il primo volo del mattino AZ300 con destinazione Parigi.“Siamo orgogliosi di essere il primo aeroporto in Europa ad aver organizzato e ospitato un evento così suggestivo - ha dichiarato Claudio Del Bianco, Direttore Public Affairs & External Communication di- Con questa manifestazione abbiamo contribuito, seppur con un piccolo tassello, a supportare Milano nel processo che negli ultimi anni l’ha portata ad essere una delle città più attrattive in Europa. Un evento così complesso sia dal punto di vista dell’operatività aeroportuale, sia da quello della security, ha avuto bisogno dell’impegno e del lavoro di tanti attori. Ringrazio quindi Enti di Stato, Compagnie Aeree e le persone di SEA, che hanno permesso la buona riuscita di questa gara”.Andrea Trabuio, Responsabile Mass events RCS Active Team – RCS Sport, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver lanciatodivertente e innovativo. Milano Linate Night Run è la prima corsa in notturna organizzata all’interno di un aeroporto che si trova nel centro di una grande città. Ringraziamo SEA per la disponibilità e il grande supporto per organizzare un evento così sfidante e complesso, il successo e il sorriso di tutte le persone che ho visto correre questa gara ci ripaga di tutti gli sforzi”.A trionfare è stato Andrea Erario con il tempo di 0:34:05, seguito da Claudio Marzorati con 0:34:12 e sul gradino più basso Alessandro Volpara con 0:34:23. A primeggiare nelle donne invece Federica Cozzi con 0:40:09, al secondo postocon 0:40:22, mentre in terza posizione si è classificata Sabrina Zammetta con 0:42:11.