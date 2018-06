Milano Linate Night Run, per la prima volta si corre sulla pista dell'aeroporto

SEA offrirà il parcheggio gratuito il 22 giugno anche a tutti i partecipanti che volessero recarsi in aeroporto con moto/scooter. Il parcheggio dedicato si trova al Piano Arrivi ed è il parcheggio BREVE SOSTA 1. Per la sosta gratis delle auto bisognerà recarsi al parcheggio P2









Infine, ad arricchire la serata sarà presente l’elettrizzante musica di Discoradio, emittente radiofonica che raggiunge ogni giorno circa 500 mila ascoltatori in Lombardia e in Piemonte. La radio accompagnerà i calorosi spettatori e i runner fino a notte fonda con un mix irresistibile delle “hit più ritmate dal ’90 ad oggi”. Dopo la gara sarà possibile lasciare l’area doganale uscendo dal retro dell’Hangar. Per uscire sarà necessario far “leggere” il braccialetto fornito in fase di check-in. Dall’1.30 sarà disponibile un servizio navetta gratuito per il parcheggio P2. All’interno del Villaggio della Milano Linate Night Run verrà consegnata a tutti i partecipanti la maglia ufficiale dell’evento, il pacco gara e la medaglia (questa alla fine della manifestazione).

Lì dove ogni giorno atterrano e decollano decine di voli, per una notte correranno 2.000 runner. Tra venerdì e sabato su il sipario sulla prima edizione della, una 10 chilometri che registra il sold out ormai da settimane. Un evento del genere nel mondo del running non ha eguali in Italia e in Europa., sulla pista di atterraggio dell’aeroporto milanese di SEA, quando ormai tutti i motori degli aerei saranno spenti. Dallee dell’hangar per i concorrenti, trasformato per un giorno in un insolito run-village, dove sarà possibile ritirare il pettorale e il pacco gara.Una corsa organizzata da