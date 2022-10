Milano, gli studenti del Volta "bocciano" la settimana corta: «Troppi disagi»

di Lorena Loiacono

La settimana corta spacca in due la scuola: è scontro, infatti, al liceo scientifico Volta dove gli studenti preferiscono andare in aula anche il sabato. La scelta dell’istituto sarebbe dettata dalla volontà di risparmiare sui costi della bolletta ma gli alunni mettono in evidenza i disagi di un orario giornaliero troppo lungo, spalmato sui 5 giorni al posto degli attuali 6. «No alla settimana corta per risparmiare: troppi disagi, non possiamo pagare noi studenti».

HINTERLAND Il nuovo orario dovrebbe andare in vigore dal prossimo anno e la decisione per ora è stata rimandata a dicembre, quando il consiglio di istituto sarà al completo per votare. Il consiglio di istituto, infatti, è stato chiamato a decidere se lasciare chiuso l’edificio il sabato oppure no. La scelta, già adottata da diverse scuole in Italia e a Milano, non piace però al collettivo studentesco che chiede di mantenere l’orario spalmato su 6 giorni per andare incontro alle necessità degli studenti che arrivano dall’hinterland milanese e che avrebbero problemi a rientrare a casa troppo tardi il pomeriggio, soprattutto quelli che già escono alle 14, o ad entrare in classe alle 8, in anticipo di almeno un quarto d’ora rispetto a quanto accade ora.

LA DECISIONE Secondo il collettivo studentesco, che ha interpellato i compagni di scuola, circa il 70% degli iscritti preferisce l’orario attuale: vale a dire 900 su 1200. Per ora la discussione è ancora aperta, tra proteste e assemblee dei ragazzi fuori da scuola. È stata fermata la votazione in consiglio di istituto perché mancano 3 dei 4 rappresentanti previsti per la parte studentesca: si tratta dei ragazzi che si sono diplomati a giugno scorso e quindi sono usciti dal Volta. Il 21 novembre si voterà per i nuovi rappresentati e poi si procederà con il consiglio di istituto al completo. Ma il dibattito intanto va avanti: i ragazzi chiedono un referendum vero e proprio e non accettano che siano solo i docenti a decidere.

AUTONOMIA «Si tratta di una scelta che va fatta nell’autonomia della scuola - spiega Mauro Zeni, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Milano - ma non con motivazioni ideologiche, mi riferisco sia ai favorevoli sia ai contrari. Nella mia scuola, il liceo Carlo Tenca, abbiamo la settimana corta da 10 anni e non ci sono mai stati problemi per gli studenti ma è anche vero che deve essere una scelta dettata da necessità didattiche, non dal risparmio energetico che non può essere imposto». Hanno già votato per la settimana corta diverse scuole, come il Vittorio Veneto che dal 2023 resterà chiuso il sabato.

