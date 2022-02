Milano, occupato il liceo classico Carducci: «Troppa ansia, dateci lo psicologo fisso»

Una scuola in ascolto degli studenti. Dato che la sofferenza psicologica, al classico Carducci di via Bertoldo, è tangibile. Ecco perché i liceali ieri hanno occupato l’istituto, con l’intenzione di autogestirlo per una settimana. Una delle richieste più pressanti è che «lo psicologo a scuola diventi una figura fissa per il benessere degli studenti». Infatti in un recente sondaggio proposto dallo stesso liceo sulla salute mentale è risultato che «su 460 risposte, il 76.1% di noi ha avuto attacchi di panico nelle interrogazioni; la percentuale scende al 59.7 in situazioni slegate dalla valutazione», spiegano i ragazzi. E quindi non più un solo psicologo per 1200 studenti, ma diversi professionisti, da incontrare anche collettivamente. Gli studenti chiedono inoltre «l’abolizione o la totale revisione dell’alternanza scuola lavoro; una minore concentrazione di poteri nelle mani del preside», visto come una figura manageriale e «l’eliminazione del curriculum dello studente e delle presentazione sui Pcto alla maturità per il 2022 e gli anni successivi». Per una settimana, «lezioni alternative nelle varie aule, palestre e cortili» con «dibattiti, laboratori di teatro, dialoghi con psicologi e assemblee». Nel rispetto delle disposizioni anti Covid.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA