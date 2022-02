Iscrizioni alle superiori, a Milano è boom di artistico e scientifico

La corsa per iscriversi alle scuole superiori termina oggi alle 20. Ma già da oltre una settimana a Milano diversi istituti milanesi sono “ sold out”, come i licei scientifici (che si confermano la scelta preferita anche quest’anno) e gli artistici. Più prenotazioni che posti liberi agli scientifici Moreschi, Vittorio Veneto, Leonardo. Oltre all’Einstein, che ha ricevuto 333 domande ma potrà accoglierne 260. Al Volta i 252 posti disponibili sono andati a ruba e la segreteria ha già contattato gli “esclusi”, dirottati negli istituti liberi della città o dell’hinterland. La Città Metropolitana ha chiesto ai dirigenti di segnalare le criticità e ieri si è già svolta una prima riunione. L’emergenza è evidente anche agli artistici, in netta crescita: al Brera, per esempio, saranno formate ben 13 prime, ma rimangono fuori 61 studenti. Situazione simile anche per il liceo delle scienze umane e per l’opzione economico sociale. In calo, invece, le preferenze per il classico, con i vari istituti che riescono a soddisfare le richieste: il boom è al Carducci, che tocca il record degli ultimi anni con 295 domande. Se i licei fanno il botto, i tecnici mantengono la stessa percentuale di iscritti dell’anno scorso (tra 20 e 25%): i più gettonati sono quelli con orientamento tecnologico. E i professionali, invece, non attraggono.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 06:05