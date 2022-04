Milano, i Ritmo Tribale sabato al Legend: «Ricominciamo da noi»

Una delle rock band italiane simbolo degli anni ’90, i milanesi Ritmo Tribale (Andrea Scaglia, Fabrizio Rioda, Andrea Filipazzi, Luca Talia Accardi, Alex Marcheschi), tornano dal vivo dopo la pandemia. L’appuntamento è sabato al Legend, con il loro dirompente rock alternativo: soprattutto, la band suonerà il nuovo album La rivoluzione del giorno prima, che arriva dopo 22 anni dal precedente lavoro di inediti, come spiega il batterista Alex Marcheschi.

È il vostro disco più recente, sarà la prima volta che lo suonate dal vivo?

«Sì perché è stato pubblicato a marzo 2020, abbiamo preso in pieno l’inizio della pandemia: non abbiamo mai potuto suonarlo. Per questo faremo 7 delle 8 canzoni che contiene, una non viene proposta solo perché c’è qualche difficoltà nel farla live. Non sarà però un concerto dedicato solo a questo disco, faremo altri nostri brani».

Una delle canzoni dell’album è “Milano muori”, da quali riflessioni è nata?

«È stata scritta da Andrea Scaglia sulla Milano che stava cambiando. Come tutte le canzoni del disco è stata scritta prima della pandemia, anche se ad ascoltarle ora sembrano parlare del Covid. A noi Milano sembrava spenta, pervasa di egoismo e freddezza. Prima questi aspetti si vedevano meno. A questa città ci lega un rapporto di amore-odio, da lei non ci siamo mai staccati. Milano ci toglie ma d’altro canto ci dà, in particolare anima quello spirito che ci spinge a comporre canzoni anche se non ci rappresenta completamente».

Il vostro precedente disco di inediti, “Bahamas”, è del 1999: è stata “Milano muori” a riaccendere la scintilla creativa in voi?

«Probabilmente sì. Avevamo ricominciato a suonare insieme in sala prove, e da lì è nato tutto. Avevamo anche due date fissate al Legend prima del Covid, ma è soprattutto un riprendere il filo del discorso. Avremmo potuto avere degli ospiti ma non è il momento: vogliamo ritrovarci tra noi e recuperare certe dinamiche. Un po’ delle persone che verranno ad ascoltarci ci hanno scritto dicendoci che hanno una voglia pazzesca di buttarsi in prima fila. La voglia c’è anche da parte nostra».

