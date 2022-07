Milano, al legend club il contest Rock targato Italia in versione estiva

di Ferruccio Gattuso

Due giorni di incontri, approfondimenti e, ovviamente, tanta musica. Per non dimenticare il rock che è stato e attendersi il rock che sarà, nella (ancora) difficile realtà post-pandemia. Va in scena oggi e domani al Legend Club la 33esima edizione di Rock Targato Italia, nella speciale versione estiva. Fedele alle sue ragioni sociali: scandagliare il terreno nazionale (se milanese, ancora meglio) del rock indipendente, per dare una visibilità ad artisti che, oggi più che mai, devono distribuire sane spallate da live per farsi notare. Oggi la scena musicale parla la lingua del rap e della trap e il “genere della chitarra elettrica” (nonostante il grande successo internazionale degli italiani Maneskin) si fa ancora più resistenziale. Al Legend si daranno appuntamento rock artisti, produttori discografici, musicisti, giornalisti. Dal 1987 la rassegna marcia al tempo di rock portandosi appresso, come medaglie, alcune scoperte e valorizzazioni: come Litfiba, Ligabue, Timoria, Subsonica, Giulio Casale, Le Vibrazioni, Zibba e i milanesi Circus Punk. Saranno questi ultimi, insieme a Omar Pedrini (ex Timoria) e Mario Riso, i super ospiti di questa edizione estiva: sul palco come protagonisti di live ma anche partecipando a incontri (ad esempio, Omar Pedrini oggi alle 17). I concerti della prima serata vedono in lizza, dalle 21 fino a mezzanotte, Fragments Of Sorrow, Sunset Avenue, Farorso, Minimo Vitale con grande chiusura con Circus Punk, Il Pesce Parla e Mario Riso insieme a Movida e Rezophonic. La seconda serata sono attesi Luca Poez, Atwood e Break Me Down. Tra gli incontri più interessanti, quello di domani alle 17.10 con Paolo Pelizza: quanto pesa un testo in una canzone? Un viaggio da De André agli Afterhours passando per Ezra Pound, Coleridge e Steinbeck.

