Milano, porte chiuse contro lo smog. I negozianti si ribellano: «Dobbiamo arieggiare per il Covid»

Porte dei negozi negozi o sempre aperte? Dal primo gennaio 2022 - come anticipato sulle pagine di Leggo - il Comune di Milano impone che le porte di negozi e stabili pubblici devono rimanere chiuse (pena la multa) ad eccezione di quelle dotate di lame d’aria. Chi ne è sprovvisto le dovrò montare. Stop, quindi, all’abitudine di lasciare spalancati gli ingressi delle attività commerciale per incentivare l’ingresso dei clienti. Questa misura è stata decisa per limitare gli sprechi e contenere l’inquinamento. Ma Confcommercio non ci sta (la questione è annosa e ha sempre scatenato il disappunto): «La logica dovrebbe essere quella di arieggiare i locali, invece, ci impongono di chiudere le porte degli esercizi». E ancora: «Non dimentichiamo poi che ci sono anche i negozi di periferia a conduzione familiare per i quali l’investimento di una lama d’aria non è così trascurabile». Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio, spinge per il rinvio: «L’emergenza sanitaria è in vigore fino a marzo. Almeno fino a quella data si tengano in sospeso misure di questo genere».

LEGAMBIENTE: «Non rinviare chiusura porte». «La chiusura delle porte dei negozi - scrive Legambiente in una nota - permette di non sprecare energia, fosse anche minima, con la dispersione di calore in inverno e di aria fresca in estate, e l’introduzione di questa misura non può essere ulteriormente rinviata». «Siamo tutti a conoscenza della fase critica vissuta dal commercio in questi mesi - argomenta l'associazione - ma proprio per questo è necessario usare questo periodo di trasformazione per ripensare il nostro modo di vivere i negozi, trovando nuove soluzioni per salvaguardare nello stesso tempo la fruizione degli spazi, la salute delle persone e l’ambiente».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Dicembre 2021, 10:24

