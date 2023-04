Milano, ciclone Lazza al Forum: tre concerti da sold out

di Paola Pastorini

Fenomeno musicale del momento, il milanese Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, cantante che maneggia il pianoforte con coscienza di causa avendo fatto studi al Conservatorio, ha iniziato il suo atteso tour. E domani approda al Forum per un triplete di date: infatti sarà anche sul palco il 29 e il 30 aprile. Esauriti i biglietti, forse solo qualche posto è rimasto. Vincitore morale con il suo brano Cenere all’ultimo Festival di Sanremo (seppure secondo classificato), a lungo in testa nelle classifiche con il disco Sirio, il terzo album della sua carriera e il più venduto del 2022, il cantante, 28 anni, si muove fra brani romantici e suoni trap. Come il nuovo singolo, Zonda, pubblicato un paio di settimane fa, un ritorno alle origini con un sound 100% urban, che promette di diventare un nuovo tormentone. Stasera vive l’emozione di cantare nella sua città. Dove ritornerà dopo il tris di sold out l’8 settembre all’Ippodromo Snai.

Il 22, 29 e 30 aprile. Via Di Vittorio, 6. Assago. Ore 21.

