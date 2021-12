Milano, lavori M 4: nuovi aiuti ai negozianti in affanno

Pensiero di Natale ai commercianti, prima messi a dura prova dai cantieri della M4 e poi dalla crisi da Covid. Le transenne, le strade chiuse con i parcheggi azzerati e il coronavirus sono gli ingredienti di un cocktail micidiale per i negozi che si affacciano lungo il futuro percorso della linea blu destinata a collegare Linate a San Cristoforo.

Ne è consapevole il Comune, che prova a correre ai ripari con un nuovo bando (al quale accedere on-line, aperto fino a 20 gennaio 2022) mettendo a disposizione 550mila euro di contributi. Palazzo Marino è convinto che questi fondi da un minimo di 8mila a un massimo di 15mila euro - possano rappresentare una boccata di ossigeno per le attività danneggiate, «accompagnandone la ripresa e la ripartenza».

Potranno accedere al bando micro e piccole imprese commerciali, artigianali, del turismo e dei servizi. «I lavori della M4 e le restrizioni a causa della pandemia - hanno spiegato gli assessori Alessia Cappello (Commercio) e Emmanuel Conte (Bilancio) - hanno creato grandi difficoltà a decine di esercenti a partire da chi, con negozio fronte strada, non ha potuto usufruire di altre agevolazioni, ad esempio ampliando gratuitamente l'occupazione di suolo pubblico all'esterno dell'attività», per allestire tavolini e sedie. Realtà che, in questi mesi, sono state a rischio fallimento. E proprio a loro si rivolge, in via prioritaria, l'amministrazione comunale, nella speranza di poterle aiutare nella delicata fase del lento ritorno alla normalità, scongiurando le serrande abbassate per sempre. Il sostegno alle imprese con un negozio che ha subito l'influenza dei cantieri della M4 è stato adottato per la prima volta nel 2016. Poi, è stato rinnovato per tutti gli anni successivi, aiutando 276 attività per una cifra complessiva di 5,9 milioni di euro.

