Milano, all'Aci Bike for Good: musica e storie di due ruote (al femminile) a fin di bene per Laureus

La bici fa bene e fa del bene. Oggi all'Aci Milano in via Marina viene presentato il progetto “Bike for Good”, realizzato da Fondazione Laureus Sport for Good e Fondazione Edison Orizzonte Sociale.

A introdurre la serata Federica Masolin, giornalista di Sky Sport e ambassador Laureus. Con lei Daria Braga, direttore di Fondazione Laureus sport for e Francesca Magliuolo, direttrice della Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale. Dopo il benvenuto e l'aperitivo, la parola a Davide Cassani, ex ciclista ed ex commissario tecnico della nazionale maschile, ambassador Laureus, che parla dell’uso della bicicletta nella vita quotidiana e sull’importantissimo tema della sicurezza stradale su due ruote. La serata prosegue con Roberta Di Mario, pianista e compositrice, che accompagna il giornalista sportivo Giovanni Bruno nella narrazione dell’epopea di Alfonsina Strada, “Nomen omen”, prima donna a competere nel ciclismo su strada in gare maschili.

Via Marina 6, ore 18.45. Ingresso grautito registrandosi a https://sostieni.laureus.it/dona-ora/

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 13:15

