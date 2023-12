Dopo 50 anni chiude La Latteria: «Chi manterrà la nostra storia?». E per il ristorante di Arturo e Maria si accende una speranza

di Nikita Moro

Dopo più di 50 anni di attività, oggi 22 dicembre La Latteria di via San Marco, a Milano, chiude le sue porte ai clienti abitudinari, a quelli più affezionati e ai turisti. Un ultimo giorno tra le mura di "casa" che Arturo e Maria Maggi, proprietari del ristorante, ricorderanno per sempre.

A fare da cornice al loro addio sono le 300 rose rosse regalate da un cliente che si era innamorato della loro cucina e che a La Latteria ci andava spesso per gustare i classici spaghetti al limone e peperoncino verde.

L'annuncio

Poco più di un mese fa Arturo e Maria, proprietari del ristorante, avevano annunciato che oggi i fornelli li avrebbero accesi per l'ultima volta. I coniugi sono felici e soddisfatti delle pance vuote che hanno saziato in questi anni, ma l'età li rincorre e Arturo e Maria preferiscono andare in pensione.

Anche se la loro eredità non passerà ai figli, che lavorano in sala, il loro annuncio era proteso ai più volenterosi e a quelli che avrebbero mantenuto il buon nome del locale, volendogli bene.

La trattativa

A queste parole tutti gli amanti dei loro ravioli ripieni di ricotta e spinaci si rassegnarono all'idea che La Latteria avrebbe chiuso per sempre, ma... oggi la svolta. «Cercavamo qualcuno che si impegnasse a mantenere la nostra storia e la nostra impronta e forse quel qualcuno c'è”», annunciano Arturo e Maria Maggi, così come riporta il Corriere.

«Abbiamo costruito qualcosa di magnifico, siamo contenti così. Speriamo non sia la fine», si augura Maria Maggi mentre intasca una letterina, scritta dallo stesso cliente che ha regalato le 300 rose, accompagata da quel «Grazie di tutto» che ha fa scattare l'applauso dei presenti. Affisso alla porta del ristorante, su un foglio scritto a mano, si legge «Oggi solo spaghetti al limone, solo per i nostri clienti. Ultimo giorno».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA