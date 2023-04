Milano, Latin King contro Ms13: sangue e agguati fra band di latinos per il controllo del territorio. Nove arresti

di Simona Romanò

Aggressioni con il machete, fino quasi a staccare una mano. Riti di iniziazione dove il nuovo affiliato alla gang subisce volontariamente almeno cinque minuti di pestaggio per vedere la “capacità” di sopportazione. È scoppiata una guerra, a Miano, violenta, fra pandilla sudamericane rivali - Latin King contro MS 13 - per il controllo del territorio. Gli uomini della squadra mobile, guidati da Marco Calì, hanno arrestato all’alba di ieri, nove persone (un argentino, un salvadoregno, tre peruviani e quattro ecuadoriani), tutti appartenenti ai Latin King. Tre sono finiti in carcere e sei ai domiciliari: il più anziano, Kleber Cortez, chiamato l’Inca supremo, ha 36 anni, mentre il più giovane 20; c’è anche un minore. Tutti devono rispondere di associazione a delinquere, tentato omicidio, lesioni personali gravi e aggravate, rissa, danneggiamento, furto.

MINACCE «Questa cosa finisce male e faremo una marea di funerali, ho notato che vi sta piacendo passare per zone che non sono vostre». É una delle intercettazioni telefoniche emerse nell’ordinanza di custodia cautelare del gip Cristian Mariani, nella quale Cortez minaccia uno delle MS 13. Le indagini sono partite dopo il tentato omicidio di un capo rivale. A

AGGUATI SANGUINOSI Il 5 marzo 2022, in via Chiese, alla Barona, l’ex capo delle MS13, 34 anni, di El Salvador, è brutalmente assalito: prima con pugni e bottiglie di vetro. E una volta a terra viene raggiunto anche da alcuni fendenti alla mano inferti con un machete. Da quel giorno scattano le indagini, con gli investigatori convinti che si sia aperto un conflitto fra gang di latinos. Poi, altri due aggressioni, brutali come quella di in via Chiese: in via Avezzana, al Corvetto, e ad Assago. Per gli investigatori, sono «per problemi di “sconfinamento” in aree ritenute di proprietà dei Latin King».

VIOLENZA «Dobbiamo fare una pulizia di zona perché stanno passeggiando nelle nostre zone», diceva nelle intercettazioni Cortez. In questo contesto vanno collocate anche le feroci risse nel 2022 in un parco giochi oltre ai pestaggi al Milano Latin festival.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA