Milano a tutta Fiesta, comincia l'estate latinoamericana

Fiesta! Parte oggi l’estate latina ad Assago con la quarta edizione del Milano Latin Festival.



La rassegna comprende 35 concerti dal vivo, 14 gruppi di danze e musiche tradizionali, 16 eventi culturali, 21 manifestazioni legate al folklore dei popoli latini. Fino al 18 agosto lo spazio adiacente al Forum come sempre si trasforma in un angolo di Sud e Centro America, con un particolare sguardo al tema di questa stagione: il patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’America Latina e Caraibica.

Tra gli artisti attesi sul palco del festival, condotto da Eradis Josende Oberto, spiccano le star di luglio: il principe della bachata Prince Royce (giorno 4); la regina del pop latino Lali Esposito (21-22); la star del genere urban Karol G (25 luglio); il cantautore cubano multi-platino Descemer Bueno, (26 luglio) fino al re della trap latina Bad Bunny (30 luglio). Il via oggi con la tradizionale Festa dell’inaugurazione con taglio del nastro e parata di apertura (ore 18.30), cui segue la sfilata delle bandiere dei Paesi latini rappresentati e, in serata, i festeggiamenti musicali eseguiti da un doppio ensemble, Mercadonegro Orquestra e La Perucha Orquestra.



Come ogni anno, il Milano Latin Festival non trascurerà il ballo: cinque le piste, più un ampio Salsodromo che ospiterà animazione e workshop di danza. E poiché si è in periodo di Mondiali di Calcio, un maxi schermo da 30 mq trasmetterà le partite del torneo. Quattro i ristoranti e altrettanti i punti degustazione, con 5 disco & cocktail bar, un chiringuito e un Museo del Rum, mentre il Salone delle Nazioni ospiterà gli eventi più culturali. Per il pubblico femminile, il Milano Latin Festival mantiene Lady’s Night del martedì, con ingresso scontato al 50 per cento per tutta la notte.

