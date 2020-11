Lanciarazzi trovato nella sala d'attesa al Niguarda. Aperta un'indagine: «Possibile intimidazione»

Un lanciarazzi è stato trovato abbandonato in una sala d'attesa dell'ospedale di Niguarda, a Milano. È accaduto oggi, all'interno del reparto di Radiologia: sull'episodio stanno indagando la Digos e il pool antiterrorismo della Procura di Milano, guidato da Alberto Nobili.

L'indagine è scattata per detenzione e porto di arma da guerra: si sospetta che si sia trattato di un gesto dimostrativo e intimidatorio nei confronti dei medici. A scoprire il lanciarazzi sono stati alcuni infermieri, che lo hanno trovato smontato in due pezzi e attaccato con nastro adesivo sotto due sedie. Sul posto non sono state rinvenute rivendicazioi ma gli inquirenti non escludono che possa essersi trattato di un messaggio intimidatorio nel pieno del clima di tensione scaturita dall'emergenza Covid.

Per le indagini verranno acquisiti i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza dell'ospedale, che però non sono installate all'interno della sala d'attesa in cui è stato trovato il lanciarazzi. L'accesso alla sala d'attesa è consentito però solo ai pazienti e agli operatori dell'ospedale: gli investigatori stanno acquisendo l'elenco dei pazienti del reparto, che sarà passato al setaccio.

