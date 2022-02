Milano, botte e rapine a coetanei: presa la baby gang di Città Studi

Il loro regno era la zona Città Studi, soprattutto nel parco di piazza Leonardo da Vinci, antistante al Politecnico, ma anche nei girardini in zona Lambrate. Qui intimidivano, minacciavano, picchiavano e rapinavano coetanei di cellulari, catenine, denaro. Arrestata ieri mattina dalla polizia una banda di cinque minorenni accusata di numerosi assalti.

I cinque, quattro ragazzi e una ragazza, spesso agivano al calar della sera o di notte. Avvicinavano i coetanei con una scusa poi iniziavano a picchiarli e a rapinarli: indumenti, soldi, gioielli. La superiorità numerica giocava un ruolo importante nella sopraffazione. Le indagini hanno riguardato in particolare due rapine avvenute nella notte tra il 3 e il 4 gennaio in piazza Leonardo da Vinci, proprio davanti al Politecnico. I reati erano commessi con violenza alla persona in modo «reiterato» e con «spregiudicatezza». È emersa dalle indagini della polizia inoltre una «spiccata propensione» dei giovani all’utilizzo dell’aggressività verbale e fisica nel contesto di «atti di prevaricazione gratuiti, creati per futili motivi» e finalizzati alla «commissione di sistematiche rapine». I ragazzi erano da tempo tenuti d’occhio dagli investigatori, e ciò ha consentito di capire l’organizzazione della banda, in cui ciascuno aveva ruoli e compiti precisi. E il 7 febbraio il gip del Tribunale per i minorenni per cinque di loro ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La ragazza e uno dei ragazzi sono già detenuti, sempre per condotte di rapina e altri reati contro la persona e il patrimonio, in un istituto di pena minorile. Gli altri tre sono stati tutti rintracciati nelle loro abitazioni ieri mattina presto. Due di loro saranno trasferiti in un istituto di pena minorile mentre il terzo sarà collocato in comunità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA