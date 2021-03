Milano, il cimitero di Lambrate in ostaggio di incuria e vandalismi: «Spettacolo indegno e doloroso»

Alberi e cespugli lasciati incolti. Sentieri pieni di cartacce e mozziconi per terra. Targhe bruciate dai teppisti e cartelli ormai illeggibili. Per non parlare dei bagni vandalizzati e così sporchi da non potersi nemmeno sciacquare le mani. È il degrado e l’incuria che da tempo regnano al cimitero di Lambrate, scatenando la rabbia di coloro che vanno a trovare i propri defunti.

RABBIA FACEBOOK «È una spettacolo indegno e doloroso, perché i cimiteri sono luoghi da rispettare», scrivono i cittadini sulla pagina facebook Zona 3 - Porta Venezia, Città Studi, Lambrate. «Soprattutto in questo periodo triste, con tanti morti per il Covid, non si può sopportare tanta trascuratezza», aggiunge un membro del gruppo social. Al dolore per la perdita si aggiunge lo sdegno. Qualcuno lamenta «che da anni il camposanto è senza manutenzione, a prescindere quindi dalle difficoltà dettate ora dalla pandemia».

MUNICIPIO 3 A farsi portavoce è il consigliere del Municipio 3, Marco Cagnolati, in quota Forza Italia: in un documento, inviato a sindaco e giunta, corredato da un copioso dossier fotografico, denuncia «la situazione di emergenza». «Le targhe che indicano la denominazione dei campi sono illeggibili, annerite o coperte dalla vegetazione - si legge nella segnalazione spedita a Palazzo Marino - Anche moltissimi cartelli non sono più visibili e non sono in numero adeguato per indicare la posizione e la mappa del complesso cimiteriale». Inoltre, «non ci sono parole per descrivere la stato indecente dei servizi igienici», indispensabili in un luogo frequentato anche da persone anziane. Cagnolati chiede quindi «interventi immediati di pulizia completa e di sostituzione dei manufatti danneggiati»: operazioni che peraltro non implicherebbero un grosso investimento e che potrebbero essere portate a termine in breve tempo.

IL CASO NUTRIE Non è la prima volta che scoppiano le proteste sull’incuria del cimitero. A settembre era divampato il caso dell’invasione delle nutrie, che sporcavano di escrementi le tombe e le utilizzavano come tana. Anche allora Cagnolati aveva sottoposto la questione alla giunta, perché «oltre a rappresentare un problema igienico-sanitario», in realtà non ancora risolto, «i roditori sono aggressivi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 09:27

