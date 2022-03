Milano, il nuovo chewing gum? Alleato del benessere

Da Perfetti Van Melle parte la nuova era del chewing gum. Una “rivoluzione” che abbatte luoghi comuni sul consumo di un prodotto che, in passato, era in parte guardato con sospetto per la salute dei nostri denti, mentre ora è un alleato prezioso. La multinazionale leader mondiale del settore confectionery (caramelle e chewing gum) ha presentato ieri nella storica sede di Lainate, il suo progetto educational Chewing gum reloaded. Il fine è sensibilizzare e rendere più consapevole il consumatore sugli effetti benefici della cosiddetta “gomma da masticare” attualmente sul mercato, sfatando pregiudizi e informazioni errate che negli anni l’hanno visto protagonista. Ad affermarlo insieme a Corrado Bianchi, ad Perfetti Van Melle, anche esperti del settore medico–scientifico che, dati e ricerche autorevoli alla mano, hanno dimostrato quanto scienza, tecnologia, qualità e innovazione abbiano reso benefico il consumo di chewing gum. Maria Grazia Cagetti, professore associato di Odontoiatria pediatrica della Statale, ha sottolineato quanto sia importante lo xilitolo, ingrediente che rende dolce il chewing gum, nella prevenzione della carie. Così come la presenza di microgranuli, secondo gli studi recenti di Pier Francesco Porciani, medico-chirurgo specialista in odontoiatria e protesi dentaria, aiuti ad eliminare i residui di cibo, a prevenire o ridurre le macchie dentali e a ridurre l’alito cattivo. Altre ricerche scientifiche dimostrano inoltre che masticare chewing gum, aiuta a mantenere alte le performance cognitive e gli stati di attenzione e allerta, produce un effetto calmante prima di un intervento chirurgico, sia utile alla ripresa della motilità intestinale dopo un parto cesareo e fa bruciare il 5% di energia in più in un’attività sportiva leggera. Insomma, una storia tutta nuova per il chewing gum e per l’azienda che da 76 anni ne è simbolo. Suoi i marchi più famosi: Vigorsol, Daygum e Vivident alle mitiche Brooklyn e Big Babol. Senza dimenticare le caramelle, da Mentos a Frisk, Fruittella, Golia, Chupa Chups, Morositas e Alpenliebe, quest’ultima curiosamente la più apprezzata in Cina e nel mercato asiatico. Una leadership per Perfetti Van Melle che deriva dalla forza, dalla passione e dagli investimenti continui nel diventare un’azienda che guarda sempre più al futuro, all’ecosostenibilità, alla green energy (obiettivo emissioni zero al 100% nel 2022), alla comunicazione trasparente attraverso i nuovi media così come alla riduzione dell’utilizzo di plastica nel packaging.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 06:05

