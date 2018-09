È stato ribattezzato dalla Polizia di Stato che lo ha arrestato l'Arsenio Lupin degli ospedali. In realtà si tratta di un moldavo girovago di 35 anni con numerosi precedenti di furto alle spalle autore di diversi furti negli ospedali milanesi.



Il 26 agosto con un piede di porco, aveva scassinato la porta dell'ospedale Fatebenefratelli per appropriarsi di pochi spiccioli delle macchinette erogatrici di bevande presso il reparto di Pediatria. Le mamme e i piccoli degenti capitanati dalla struttura dell'ospedale hanno subito ricollegato allo stesso 'Arsenio Lupin' un altro furto avvenuto poi il 10 settembre.



Gli agenti delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano intervenuti sul posto hanno acquisito le immagini dei furti, raccolto le testimonianze e giovedì 13 settembre, hanno trovato lo stesso ladro in azione presso l'ospedale Gaetano Pini: dalla Pediatria all'Ortopedia pare che ad Arsenio Lupin piacesse entrare negli ospedali milanesi.

