Milano, guasto in stazione a Lambrate: traffico ferroviario in tilt, ritardi fino a 70 minuti

A causa di un guasto alla stazione di Milano Lambrate, la circolazione ferroviaria in partenza e diretta a Milano Centrale è totlamente in tilt dalle prime ore del mattino. L'inconveniente si sarebbe verificato attorno alle 6 di questa mattina, giovedì 30 giugno. Gli annunci nelle stazioni interessate parlavano inizialmente di 20 minuti di ritardo, ma le attese si sono rivelate molto più lunghe con ritardi accumulati fino a 70 minuti per i treni Alta velocità diretti a Roma e verso il Sud Italia.

Fortissimi i disagi per i pendolari diretti a Milano, Pavia, Bergamo e altre destinazioni regionali.

Rfi in una nota ha spiegato che é in corso l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e che è in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale: «Circolazione ferroviaria rallentata, dalle ore 6, fra le stazioni di Milano Lambrate e Milano Centrale per un inconveniente tecnico all'apparato che regola il traffico della stazione di Lambrate - si legge nel comunicato - È in corso l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana».

