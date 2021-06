Milano, la stazione Centrale diventa "capitale" dello skate

Milano all’avanguardia per gli skaters. O meglio, è la Stazione di Milano Centrale a essere considerata uno dei posti più popolari e famosi d’Italia per fare skate. A dichiararlo ed a inserire questa location tra le mete d’Europa più interessanti per esibirsi “on street” con salti e giri, è Anthony Frank Hawk, meglio conosciuto come Tony Hawk, considerato uno degli skater su rampa più famosi e influenti di tutti i tempi, e accreditato per l'invenzione di molti trick usati ancora oggi, tra cui il Caveman. Nel corso della sua carriera ultratrentennale ha girato il mondo esibendosi nei migliori skate park del pianeta e in occasione dell’arrivo del del remaster di Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 su Nintendo Switch, ha stilato una lista dei migliori skate park in Europa.

Ritenuto uno dei migliori park naturali in Europa, grazie alle sue sporgenze e ai suoi scalini, la Stazione di Milano Centrale viene considerata dagli addetti ai lavori uno dei migliori luoghi per fare street skating: “non ci sono mai stato ma ho visto un sacco di filmati incredibili di skater in quel luogo – commenta lo skater - sembra sia stato costruito proprio per fare skate, le altre stazioni dovrebbero prendere nota.”

Molto quotati è anche lo Skatehalle Berlin, un grande skate park al chiuso adatto a qualsiasi tipo di skateboarding, dal vert allo street. Lo Skatehalle vanta la più grande rampa vert al chiuso d’Europa, non sorprende quindi che questo sia uno dei posti preferiti di molti skaters, tra cui lo stesso Tony Hawk. Seguono il Faelledparken completo di strutture per ogni tipo di stile di Skatebarding, lo Steetdome, nato da una collaborazione tra lo studio di design Glifberg-Lykk di Rume Glifberg e Morten Hansel, complesso sportivo di oltre 6000 metri quadrati che include anche campi da basket, pareti di arrampicata ed ogni tipo di strutture sportive, Il Radlands Plaza in Gran Bretagna, meta di migliaia di appassionati di skate, il Plainpalais Skatepark in Svizzera, il Bowl di Marsiglia, con una meravigliosa vista spiaggia, il Southbank di Londra, e per finire, l’iconica Chiesa dello Skate, in Spagna.

