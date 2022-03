Milano, la pizza "No war": l'iniziativa per devolvere il ricavato ai profughi dell'Ucraina VIDEO

Guanciale, fiordilatte, rosmarino, pomodorini e una spruzzata di pepe: sono questi gli ingredienti della pizza "No war", un'invenzione di Pizzaut, un locale a Cassina de’ Pecchi, Milano. A comunicarlo sono proprio i camerieri del locale che su Facebook hanno pubblicato un video in cui mostrano il prodotto e spiegano i motivi della loro iniziativa: «La pizza che dedichiamo alla pace e ci impegniamo a donare il ricavato alla popolazione ucraina».

Pizzaut è un locale gestito da persone autistiche. E sono stati proprio i pizzaioli e i camerieri "speciali", rimasti colpiti da quello che sta succedendo tra Russia e Ucraina, a decidere di fare qualcosa di concreto per chi sta scappando dalla guerra. «Pizzaut - spiega su Facebook Nico Acampora, il 'papà' di Pizzaut - destinerà i proventi derivanti dalla vendita della pizza 'No war' alla popolazione Ucraina colpita della guerra. Abbiamo pensato cosa potessimo fare noi per aiutare chi sta vivendo la drammaticità della guerra. Noi facciamo pizza e abbiamo pensato di sostenere le famiglie e i bambini attraverso il nostro lavoro».

