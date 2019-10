Linea M2 ferma in mattinata per i soccorsi a un passeggero

⚠️#M2: abbiamo sospeso momentaneamente la circolazione sulla linea. Siamo in attesa dei soccorsi per una persona che si è sentita male a bordo di un treno. Ci scusiamo e vi ringraziamo per la comprensione. — ATM (@atm_informa) October 1, 2019

Martedì 1 Ottobre 2019, 15:32

Una mattinata di passione per tutti i pendolari che si spostano abitualmente autilizzando la linea M2 della. La, infatti, è stataper oltre mezz'ora, per consentire i soccorsi ad un, colto daÈ accaduto questa mattina, proprio nell'ora di punta: la circolazione della linea M2 è stata interrotta verso le 8.20, nel tratto compreso tra Caiazzo e Cascina Gobba, per consentire i soccorsi ad un passeggero che aveva accusato un malore mentre si trovava alla. Lo ha reso noto la stessa, spiegando che sul posto sono giunti i mezzi del 118 e annunciando l'istituzione di un servizio sostitutivo di bus di superficie.«A», ha scritto Atm su Twitter. Dopo circa mezz'ora, la circolazione è stata ripristinata sull'intera linea.