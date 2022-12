Milano, Paolo Nani torna al Filodrammatici: «Da trent'anni cerco di spedire una lettera, ma non ce la faccio»

di Ferruccio Gattuso

Ci sono quindici modi per scrivere e spedire una lettera. Chissà poi se arriverà mai a destinazione. Questo, almeno, secondo le personali Variazioni Goldberg di Paolo Nani, l’attore ferrarese che da trent’anni ci prova a spedirla, travestito da “Bach della mimica” ed esegue un piccolo miracolo del teatro intitolato, per l’appunto, La Lettera. Dopo più di 1800 repliche in 40 Paesi lo spettacolo - che salta a piè pari le barriere della lingua e ipnotizza la platea per settanta minuti – torna, come d’abitudine per Natale da undici anni a questa parte, ai Filodrammatici da stasera al 18 dicembre. Ispirato a Esercizi di stile dello scrittore francese Raymond Queneau, l’uomo sul palco deve semplicemente sedersi a un tavolo, bere un sorso di vino, contemplare la foto di sua nonna e scrivere una lettera. Il colpo di scena arriva dopo, e il poveretto dovrà risedersi a scrivere. In un altro modo, in tanti modi, sempre più folli (perfino senza mani, o in chiave horror). «Col tempo ho aggiunto variazioni, e anzi le seleziono a seconda del pubblico che ho di fronte – spiega Paolo Nani – Posso scegliere tra un finale freudiano e uno surrealista e, diciamo così, se sono in Spagna scelgo il secondo». Il segreto della lettera è, forse, nelle parole che dovrebbero essere vergate su quel foglio, lontano da occhi indiscreti. «Lavoro da trent’anni sui dettagli – prosegue l’attore, che da anni vive in Danimarca – Dentro ci sono tutte le regole del teatro: una storia, un conflitto, e poi c’è una mescolanza di stili. E il timing: sul palco percepisco lo stato di attenzione del pubblico, afferro il momento e, se necessario, improvviso». Ma se si cerca di definire La Lettera un meccanismo perfetto, Paolo Nani riserva uno dei suoi colpi di scena: «La Groenlandia. Se in tutto il mondo hanno riso e si sono divertiti, lassù ho invece visto spettatori uscire a metà spettacolo. In quel paese amano la letteratura e il teatro drammatico». Evidentemente, solo quello.

