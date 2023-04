Milano, domani il funerale di Julia alla parrocchia San Filippo Neri

Gli amici e tutto il quartiere si stringono al dolore della famiglia per Julia Ituma , 18 anni, precipitata dal sesto piano dell’hotel di Istanbul, dove alloggiava con la squadraper una partita di Champions League femminile. Sabato il feretro della pallavolista è rientrato in Italia. La tragedia ha ancora punti da chiarire anche se parrebbe un gesto volontario. Si va dal misterioso messaggio a un amico a uello di commiato che avrebbe scritto nella chat della suqadra, su cui le autorità turche hanno disposto il silenzio per le indagini. I funerali si svolgerann, quartiereLa famiglia Ituma, di origine nigeriana, mamma Elisabeth, una sorella maggiore e un fratellino di 15 anni, vive in un’altra zona ma nella polisportiva della parrocchia Julia ha mosso i suoi primi anni nella pallavolo. Il parroco, don Ivan Bellini, ha spiegato che tutte le informazioni saranno messe online sul sito della chiesa. I funerali non saranno in forma privata «ma - ha spiegato don Ivan - chiederemo di evitare riprese e foto durante la celebrazione per mantenere un clima sobrio e rispettoso». Don Bellini non aveva conosciuto personalmente Julia, che aveva lasciato la polisportiva prima del suo arrivo, tre anni fa. Intanto, sono ripresi sabato a porte chiuse gli allenamenti dell’Igor Volley Novara. E «proseguiranno, fino a nuovo ordine», comunica la società. «Preso atto dello stato d’animo delle persone coinvolte, - si legge in una nota ufficiale - nessun tesserato rilascerà dichiarazioni o interviste che riguardino, in maniera diretta o indiretta, la tragedia avvenuta». «In segno di rispetto, nella giornata di martedì tutti gli allenamenti del settore giovanile saranno sospesi».