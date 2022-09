JazzMi, da Fresu a Biondi, Milano capitale del jazz

di Ferruccio Gattuso

I ritmi e i colori del jazz stanno per invadere la città: la settima edizione di JazzMI (in cartellone dal 29 settembre al 9 ottobre in Triennale, al Blue Note, dal Corvetto all’Adi Museum fino ai Comuni della cintura) conferma Milano come capitale del jazz in Italia. Più di duecento eventi, alcuni gratuiti, con protagonisti nazionali e internazionali, promettono undici giorni super per gli appassionati. e comprendono anche mostre e incontri. «Dopo quesiti due anni difficili, abbiamo bisogno di invadere pacificamente la città di eventi e JazzMI è uno degli appuntamenti più seguiti dai milanesi che amano la musica, insieme a Piano City», ha spiegato il sindaco Beppe Sala. Quest’anno appunto il jazz inonda di note anche Opera, Trezzano sul Naviglio, Corsico, Carugate e Rozzano. Tra i concerti più importanti si segnala l’apertura in Triennale il 29 settembre con Fabrizio Bosso Quartet, Paolo Fresu con Heroes – Omaggio a David Bowie il 30 al Conservatorio. Lo stesso giorno in Triennale il tastierista inglese Joe Armon-Jones. Tra i giovani artisti internazionali, il polistrumentista rapper Alfa Mist (1° ottobre a Santeria Toscana) così come imperdibile è Vijay Iyer il 4 ottobre in Triennale. Tra i grandi italiani il trombettista Enrico Rava, atteso il 5 ottobre a Armani Silos, per un concerto gratuito con il maestro dell’elettronica Christian Fennesz e il batterista U.T. Gandhi. La commistione con il pop vince nei live di Matt Bianco (29 settembre Blue Note), Casino Royale (29 Teatro Dal Verme), Mario Biondi (2 ottobre agli Arcimboldi) e Bobby Solo con Boogie Boy (8 a Santeria Toscana). <SC2097,100> Dal 29 settembre al 9 ottobre. Vari luoghi. Orari vari. Biglietti 30-8 euro e gratis. Il programma su jazzmi.it

