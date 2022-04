Milano ha "fame" di verde. Secondo l'Istat la città ha solo il 13,8% di parchi e alberi

Milano ha “fame” di alberi, di giardinetti, di erba. A ribadirlo è l’ultimo rapporto dell’Istat sui cambiamenti climatici 2020 che evidenzia «come Milano sia penalizzata dalla poca presenza di aree verdi, che coprono solamente il 13,8% del territorio cittadino esteso oltre 25 milioni di metri quadrati». A mancare sono le grandi zone naturali protette. Ed è proprio la scarsa vegetazione a favorire, in città, lo smog.

QUALE VERDE Il 13,8% di verde non è molto, anche se in crescita, dato l’aumento di sessanta ettari in quattro anni. Infatti in città il verde è passato dal 2018 con 24.611.481 al 2022 con 25.273.739 metri quadrati. Però, sottolinea Istat, il verde «continua a essere decisamente sotto la media». Soprattutto facendo un confronto con altre metropoli, come Roma (35,8%) o Napoli (31,5%).

I PARCHI Spiccano, per estensione, il Parco Nord (3,2 milioni di metri quadrati), il Forlanini (1,6), il Parco delle Cave (1,35), il Bosco in Città (1,1), il Ticinello (880mila), il parco Lambro (773 mila), l’Aldo Aniasi (590 mila) e il parco dei Fontanili (465 mila). E ancora: il Sempione (386mila), il Monte Stella (311 mila), Cascina Merlata (250mila), i Giardini Montanelli (172mila), Villa Scheibler (148mila). Tra i più recenti, la Biblioteca degli Alberi, a Porta Nuova, con 90mila metri quadrati in zona Garibaldi mentre il parco City Life con 2.500 alberi nell’avveniristica zona dei tre grattacieli totalizza 173 mila metri quadrati di verde.

TEMPERATURA «L’attuale vegetazione non combatte l’inquinamento e non rinfresca, perché non riesce ad essere una barriera anti-afa», secondo Legambiente. Non è un caso che, nel decennio osservato dall’Istat, dal 2011 al 2021, in città, «la temperatura media è aumentata di circa 2 gradi». «È meglio piantare alberi piuttosto che installare condizionatori», attacca Andrea Poggio di Legambiente. «Anche per evitare la dispersione dell’energia: il climatizzatore, infatti, rinfresca in casa, ma fuori contribuisce a un aumento del riscaldamento».

ALBERI NELLE VIE «L’imperativo è disasfaltare», spiega Carlo Monguzzi, presidente della commissione comunale Mobilità, capogruppo di Europa Verde. «Piantare nuove piante nei parchi è utile e gradevole, ma non sufficiente, perché dobbiamo intervenire soprattutto dove imperversa il cemento, come in via Larga o in corso Buenos Aires: ritagliamo sui marciapiedi dei buchi, di due metri per due, dove far crescere gli alberi. Gli esemplari sopravvivono e regalano ossigeno».

