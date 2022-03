Milano, anziana di 73 anni investita da un tram in pieno centro: è gravissima

Grave incidente in pieno centro a Milano. Una donna di 73 anni è stata investita da un tram della linea 24 mentre stava attraversando la strada poco prima delle 12 in via Albricci. Al momento dell'arrivo dei soccorsi si trovava in arresto cardio circolatorio con traumi multipli. L'anziana è stata trasportata in gravissime condizioni, con manovre di rianimazione in corso, in codice rosso al Policlinico. I soccorsi sono stati necessari anche per il conducente del tram, di 50 anni, portato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. L'uomo non è rimasto ferito, ma è stato trasportato al pronto soccorso per lo choc subito. Sul posto sono intervenuti automedica, due ambulanze, vigili del fuoco e Polizia locale.

In base a una prima ricostruzione dell'incidente la donna non si trovava sulle strisce pedonali, come ha reso noto Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico cittadino. La 73enne stava attraversando la strada in via Albricci dalla parte opposta da cui stava arrivando il tram che viaggiava in direzione periferia. Il mezzo stava arrivando alla fermata proprio mentre la donna ha attraversato, il conducente, hanno spiegato dall'azienda, ha tentato di frenare ma l'impatto è stato inevitabile. A quanto risulta dai primi rilievi, la donna sarebbe scesa dal marciapiede subito dopo il passaggio di un tram, che ha coperto la visuale al mezzo che arrivava dalla direzione opposta e che l'ha investita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 16:40

