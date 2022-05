Milano, resta intrappolata in macchina sotto il sole: paura per una bambina di 5 anni

Salvata in extremis. Una bambina di 5 mesi era rimasta intrappolata all'interno di un'auto sotto il sole in via Roma a San Giorgio su Legnano, hinterland milanese. A salvarla sono stati i vigili del fuoco questa mattina.

Tutto è accaduto intorno alle 10.00 quando la mamma della piccola è scesa dall'automobile e, a causa di un malfunzionamento del meccanismo della portiera, si è trovata con la figlia intrappolata all'interno dell'abitacolo. La donna ha dato subito l'allarme ai carabinieri di Legnano di passaggio che hanno chiamato i vigili del fuoco oltre a un'ambulanza.

Arrivati sul posto, i pompieri hanno rotto un finestrino ed estratto la piccola che è tornata tra le braccia della sua mamma tranquilla e sorridente.

